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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 2 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan E

03 Nisan 2018 16:44

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan E.K. ile B.C. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Bilecik ve Kocaeli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında aranan E.K. ve B.C.\'yi Eskişehir\'de gözaltına aldı. Şüphelilerden E.K.\'nin Eskişehir Vergi Dairesi\'nde gelir uzman yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ardından Bilecik ve Kocaeli\'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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