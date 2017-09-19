Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 16 kişi adliyede (2)

\'AÇ YÜZÜNÜ, DİK YÜRÜ\'

Eskişehir\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, adyiye getirilişleri sırasında yüzlerini elleriyle ve taşıdıkları poşetle kapatınca, burada bekleyen yakınlarının \'Kapatmayın yüzünüzü. Aç yüzünü, dik yürü. Biz buradayız\' diye bağırmaları dikkat çekti.

15 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, mahkemeye çıkarıldı. 15 şüpheli tutuklanırken, bir şüphelinin ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuklanan 15 kişi Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.