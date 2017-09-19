Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 16 kişi adliyede

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül\'de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 kişi gözaltına alındı. Götürüldükleri KOM Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan FETÖ şüphelisi 16 kişi bugün adliyeye sevk edildi.



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