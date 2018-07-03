Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında örgütün il imamının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütü üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında örgütün Eskişehir \'il imamı\' olduğu öne sürülen G.D.\'nin de bulunduğu 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü, 3 kişinin de arandığı belirtildi.