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Eskişehir'de FETÖ şüphelisi 11 asker gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker gözaltına alındı

06 Temmuz 2018 15:31

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri İstanbul, İzmir, Isparta, Manisa ve Bilecik cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 11 asker yakalandı. Gözaltına alınan ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanan şüpheliler TEM Şubesi\'ne götürüldü.

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