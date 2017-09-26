Eskişehir'de FETÖ sanıklarının yargılanmaları sürüyor

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 35 sanığın yargılanması sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, geçen Mayıs ayında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ESOGÜ\'de görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan üniversite çalışanlarına yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda, aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan sanıklardan 6\'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 35\'i ise adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen sanıklardan da 26\'sı tutuklanırken 9\'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Eskişehir 2\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım sağlamak\' suçlarından dava açılan 35 sanığın yargılanması sürüyor. İlk duruşmada tutuklu sanıklardan 6\'sı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu yargılanan 20 sanık ile tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları katıldılar. Duruşmada suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklar tahliyelerini, tutuksuz sanıklar ise beraatlarını istediler.

Mahkeme savcısı dosya hakkında mütalaada bulundu. Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre istemesi üzerine mahkeme heyeti sanıklardan birinin tahliyesine karar verirken duruşmayı 27 Ekim 2017 tarihine erteledi.