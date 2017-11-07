Eskişehir'de FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 27 öğretmenden 19\'una, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 12 yıl arasında hapis cezası verildi.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 13\'ü tutuklu, 6\'sı firari olan toplam 27 özel okul öğretmeninin yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek tahliyelerini ve beraatlarini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Celil Karabaş ve Nurettin Bilgili\'yi 12\'şer yıl hapis cezasına çarptırırken; Mesut Ersoy, Oktay Çiçek, Adilşah Diktaş, Muhammet Fatih Güney, Murat Sevim, Ali Çakır, Bekir Civili, Bülent Gürel, İbrahim Ballı, Sefa Tosun, Fatma Karabaş, Döne Hazar, Nuray Köse, Emine Karabulut, Raziye Akyüz ve Özlem Yılmaz\'a da 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan Murat Sarıkaya\'yı da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Firardaki 6 sanığın yakalaması için Cumhuriyet savcılığına yazı yazılmasına karar verildi, 2 sanığın dosyasındaki eksiklerin giderilmesi için de dava ertelendi.