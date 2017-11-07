Eskişehir'de FETÖ sanığı eski polislerin yargılanması sürüyor

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında dava açılan 14\'ü tutuklu, 28 eski polisin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan Adem Işık\'ın avukatı, \"Müvekkilim, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 8 kişilik yakın koruma ekibinde, tim amiri olarak görev yaptı\" dedi.

Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün yapılan duruşmaya, 14\'ü tutuklu, 28 sanık ile avukatları katıldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

\'ERDOĞAN\'IN YAKIN KORUMA EKİBİNDEYDİ\'

Tutuklu sanıklardan Adem Işık\'ın avukatı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yakın korumalığını yapan müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini istedi. Işık\'ın avukatı, \"Müvekkilim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 8 kişilik yakın koruma ekibinde, silahlı olarak, tim amiri olarak görev yaptı. Yenikapı\'da düzenlenen mitingde de görevliydi. Müvekkilim bu terör örgütüne üye değildir\" diye konuştu.

\'MY NAME IS KHAN\'

Tutuksuz sanıklardan Halil Özpınar ise yaptığı savunmada, Hint oyuncu, yapımcı ve yönetmen Aamir Khan\'ın \'Benim Adım Khan\' isimli filminden örnek verdi. Özpınar, \"Aamir Khan filminde \'My name is (Benim adım) Khan. Ben terörist değilim\' diyordu. Ben de diyorum ki \'My name is Halil, ben terörist değilim.\' 17-25 Aralık sürecinden sonra benim bu yapıyla hiçbir bağlantım kalmadı. Eğer vatana ihanet ettiğim iğne ucu kadar iddia edilirse ben intihar ederim. Ben bu değerler ile yetiştim. Böyle bir suçlama ile yaşayamam. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tahliye talebini kabul etmeyerek, tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı 24 Kasım\'a erteledi.