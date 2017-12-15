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Eskişehir'de FETÖ sanığı 46 polise hapis cezası

Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 79 eski emniyet mensubu sanık, son kez hakim karşısına çıktı

15 Aralık 2017 15:23

Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 79 eski emniyet mensubu sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan 46\'sı, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında ‘terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım yapmak’ suçlarından dava açılan FETÖ\'nün emniyet yapılanmasına yönelik duruşmaya firarda olan 2 sanık haricinde 77 sanık ve avukatları katıldı. Sanıklar duruşmada üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, mahkeme heyetinden beraatlarını istedi.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanıklardan 35\'ine örgüt üyeliğinden 7 yıl 6\'şar ay hapis cezası, 6\'sına örgüt üyeliğinden 6 yıl 3\'er ay, 2\'sine örgüte yardım etmekten 3 yıl 1 ay 15\'er gün, 3 sanığa da örgüte yardımdan 2 yıl 1\'er ay hapis cezası verdi. 30 sanığın da beraatına karar verildi.

 

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