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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı

11 Mart 2018 20:44

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları öne sürülen 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçıkçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan işçi derneği üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’u kullandıkları öne sürülen 9 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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