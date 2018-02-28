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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 52 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı

28 Şubat 2018 15:46

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu sabah kent merkezinde operasyon düzenledi. Ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 55 kişiden 52\'sini gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürülürken, 3 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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