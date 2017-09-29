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Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda aralarında memur, işçi ve esnafın bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı

29 Eylül 2017 14:10

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda aralarında memur, işçi ve esnafın bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programı kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sabah gerçekleştirilen operasyonda, aralarında öğretmen, memur, işçi ve esnafın bulunduğu 21 kişi yakalandı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan 21 şüpheli sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.
 

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