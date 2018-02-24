Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis Ahmet Ayten ile ByLock kullandığı öne sürülen Hülya İ. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve yargılandığı mahkemece örgüt üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Ahmet Ayten\'i yakaladı. Gözaltına alınan Ayten\'in adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Eskişehir\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı ve örgütün mahrem yapılanmasında \'abla\' olduğu öne sürülen Hülya İ. de TEM şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.