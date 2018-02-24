T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis Ahmet Ayten ile ByLock kullandığı öne sürülen Hülya İ

24 Şubat 2018 19:53

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski polis Ahmet Ayten ile ByLock kullandığı öne sürülen Hülya İ. yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen ve yargılandığı mahkemece örgüt üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 yıl hapis cezasına çarptırılan eski polis memuru Ahmet Ayten\'i yakaladı. Gözaltına alınan Ayten\'in adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Eskişehir\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı ve örgütün mahrem yapılanmasında \'abla\' olduğu öne sürülen Hülya İ. de TEM şubesi ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR Fetullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAytenByLockHülyaEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMFETÖPDYAhmet AytenGözaltınaEskişehir FETÖPDYTEM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24