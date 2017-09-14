T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı

14 Eylül 2017 14:44

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan, evlerinde ve işyerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMFETÖPDYOperasyondaGözaltınaKOM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24