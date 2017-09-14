Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında memur, öğretmen, işçi ve esnafın bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 kişi yakalandı. Gözaltına alınan, evlerinde ve işyerlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.