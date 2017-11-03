T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' programını kullandıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı

03 Kasım 2017 14:28

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütünün haberleşme sistemi \'ByLock\' programını kullandıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah kent merkezindeki 13 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler evlerinde yapılan aramanın ardından sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla Mücadele KOMOperasyondaKOM

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24