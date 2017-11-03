Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütünün haberleşme sistemi \'ByLock\' programını kullandıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah kent merkezindeki 13 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütünün haberleşme sistemi olan \'ByLock\' programını kullandıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler evlerinde yapılan aramanın ardından sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.