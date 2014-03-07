Eskişehir'de 'Erdoğan protestosu'nda çok sayıda gözaltı var

Eskişehir'de miting için gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı protesto etmek için yürüyüş yapan gruba polis müdahalede bulundu. Polisler cami bahçesine sığınan göstericilerinden 100'den fazla kişiyi kollarına plastik kelepçe takarak gözaltına aldı.

Eskişehir'de AKP mitingi öncesi gerginlik

CİHAN'ın haberine göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki Espark Alışveriş Merkezi önünde toplanan 200'ü aşkın kişi “Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür” şeklinde slogan atarak yürüyüşe geçti. Başbakan Erdoğan'ın Eskişehir'e gelmesine tepki gösterdiklerini belirten kalabalık kent merkezine yürümek isteyince önlerini çeşitli illerden gelen çevik kuvvet polisleri kesti. TOMA aracının da bulunduğu barikatla karşılaşan göstericiler polislere doğru taş attı. Çevik kuvvet polisleri kalabalığa müdahalede bulundu. Bazı göstericiler yolda yere yatırılıp kollarına plastik kelepçe takılarak gözaltına alınırken kalabalıktan bazıları da Hal Camii bahçesine sığındı. Polisler bu kişileri de cami bahçesine girerek tek tek gözaltına aldı. Göstericilerden bazıları yere yatırılıp kollarına kelepçe takıldı.

Polisler gözaltına aldıkları 100'den fazla kişiyi otobüslere bindirerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Olay yerine gelen CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt polislerle görüştü. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri göstericilerin taş atması üzerine gözaltı olayının yaşandığını ancak herhangi bir gak ya da orantısız güç kullanmadıklarını öne sürerek bu göstericilerin ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağını söyledi.

Olayları ardından toplanan 60 kadar kişi tahta ve suntalarla üniversite caddesini trafiğe kapatarak polislere “Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar yolu açmayacağız” dedi.