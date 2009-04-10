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Eskişehir’de El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi

10 Nisan 2009 18:04

Eskişehir'de El Kaide terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Selefi grubuna üye 28 kişiden 18'i sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kentte faaliyet gösterdiği belirlenen Selefi grubu üyesi şüphelilerin yaşadığı ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18’i sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'nu emniyetteki sorgularının ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan bazılarının Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde öğrenci oldukları öğrenildi.

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