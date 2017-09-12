Eskişehir'de derneğe kumar baskını; 74 gözaltı

Eskişehir'de bir esnaf derneğine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından düzenlenen kumar operasyonunda 74 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, özel ekip, Hoşnudiye Mahallesi Nayman Sokağı'ndaki bir esnaf derneğinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 70 kişi ile 4 dernek yöneticisi yakalandı. Ayrıca, tombala makinesi ve kumar ekipmanlarına el konuldu. Gözaltına alınan bu kişilerden kumar oynadığı tespit edilen 70'i, her birine 227 lira ceza uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.