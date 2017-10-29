Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 5 kişi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla 4\'ü Irak, 1\'i Tataristan uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) Şube ekipleri, DEAŞ örgütüne yönelik soruşturma kapsamında kent merkezindeki 5 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4\'ü Irak uyruklu, 1\'i de Rusya Federasyonu\'na bağlı Tataristan uyruklu olan 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve evlerinde arama yapılan şüpheliler sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.