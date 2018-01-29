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Eskişehir'de DEAŞ şüphelisi 10 Iraklı serbest

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 10 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı

29 Ocak 2018 17:17

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Iraklı 10 kişi, sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Özel Harekât Şubesi polislerinin de desteğiyle önceki gün Eskişehir\'in kent merkezinde operasyon düzenlendi. Daha önce belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle irtibatlı oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi\'ne götürüldü.
TEM Şubesi\'nde sorgulamaları tamamlanan şüphelilerin, Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı. Serbest kalanlardan 2 kişinin sınır dışı edildiği belirtildi.

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