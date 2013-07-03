Eskişehir'de darp edilen üniversite öğrencisinin hayati tehlikesi sürüyor

Eskişehir'de sivil giyimli ve eli sopalı kişilerce Ali İsmail Korkmaz'ın hayati tehlikesi sürüyor. Darp edenlerse hala bulunamadı çünkü kamera kayıtları kaybolmuş.

Eskişehir’de sivil giyimli eli sopalı kişilerin saldırısına uğrayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz kendi kendine solunum yapmaya başladı ama hayati tehlikesi sürüyor. Korkmaz’ın darp edildiği yeri gören üç kameradan ikisinde kayıt yokken, görüntülerin olduğu tek kayıtta ise 'tahribat' oldu.

bianet’ten Beyza Kural'ın konuştuğu Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi Gürkan Korkmaz 'Delillerde ciddi bir karartma olduğu şüphesi içindeyiz' dedi.

Hastaneden 'İfade ver, öyle gel' karşılığı

Ali İsmail Korkmaz Eskişehir Anadolu Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 1. Sınıf öğrencisi. Korkmaz 3 Haziran günü Gezi Parkı’na destek için Eskişehir’de yapılan yürüyüşe katıldı. Polisin gaz bombaları ile saldırması üzerine kaçtığında ise sivil giyimli eli sopalı kişilerin saldırısına uğradı.

Gürkan Korkmaz o gün yaşananları anlattı, kardeşini tedavi etmek yerine ifade vermeye gönderen Yunus Emre Devlet Hastanesi hakkında dava açtıklarını söyledi:

'3 Haziran’ı 4 Haziran’a bağlayan gece darptan sonra gittiği Anadolu Üniversitesi’ne bağlı Mavi Hastane’den röntgen ve tomografi cihazı olmadığı için kafa travması ve omuz kırığıyla Yunus Emre Hastanesi’ne sevk ediliyor. Oradan ise ‘ifadeni ver öyle tetkik edelim’ diyerek gönderiyorlar Ali İsmail’i.'

Ağabey Korkmaz, Ali İsmail’in sabah tekrar muayene olmak istediğinde de aynı cevapla karşılaştığını söylüyor:

İlk tıbbi müdahale ancak 20 saat sonra yapıldı

'O yorgunlukla eve gidip uyuyor. Akşam uyandığında dili dönmez halde buluyor kendini. Tekrar hastaneye gittiğinde de ‘İfadeni ver öyle gel’ diyorlar yine.

'Kendi imkanlarıyla karakol karakol dolaşıp ifade veriyor. Bu ifadesinde sivil kıyafetli kişilerce darp edildiğini söylüyor. İfade sonrası gittiği Eskişehir Devlet Hastanesi beyin kanaması teşhisiyle Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk ediyor.

Darp edildikten yaklaşık 20 saat sonra burada müşahade altına alınan Ali İsmail ertesi gün kanamanın artması üzerine operasyon geçirdi. O günden beri bilinci kapalı. Ağabeyi üç gün önce solunumunu kendi kendine yapmaya başladığını ancak doktorların henüz hayati tehlikeyi atlattığını söyleyemediğini belirtti.

Kamera görüntüleri ya yok ya hasarlı

Ali İsmail’i darp eden kişilerin bulunması ile ilgili soruşturma sürüyor. Gürkan Korkmaz kardeşini darp edenler arasında sivil polislerin de olduğuna dair iddialar olduğunu ancak bu konuda net bir bilgileri olmadıklarını söyledi. Savcılığın istediği görüntülerin boş ve hasar görmüş olmasının ise 'delilleri karartma şüphesi' yarattığını ekledi:

'Olayı görebilecek üç kameradan ikisinde görüntü yok, silinmiş. Üçüncü kameranın ait olduğu otelin müdürü ise polislerle görüntüleri izlediklerini, polislerin görüntüleri aldığını belirtti. Ancak savcılığa verildiğinde ise görüntüler açılmadı.

'Bilirkişi, görüntülerin kurtarılamayacak şekilde hasar gördüğünü, harddiskteki vidalarda tahribat olduğunu bunun emniyete verildikten önce mi yoksa sonra mı olduğunun tespit edilemeyeceğini söyledi. Delillerle ilgili ciddi bir karartma olduğu şüphesi içindeyiz'

Gürkan Korkmaz kardeşinin yaşadığı saldırıyla ilgili şunları söyledi:

'Bunu yapmak ne görevle, ne insanlıkla, ne dinle, ne siyasetle, hiçbir şeyle bağdaşamaz. Yapılan tamamen insanlık dışı. Kınıyoruz. Bir aydır, özellikle annem, neler çekiyoruz Allah bilir.'

Eskişehir’de eli sopalı sivil giyimliler

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’dan başka insanlar da sivil giyimli eli sopalı kişilerin saldırısına uğradı. Korkmaz’la aynı gece saldırıya uğrayanlardan biri de Kolektif Yürütme Kurulu üyesi Tevfik Caner Ertay.

bianet’in konuştuğu Ertay, çevik kuvvet ekiplerinin kendisine saldırısının ardından bıraktıkları otoparkta sivil polislerin kendisine işkence yaptığını söyledi. Konuyla ilgili savcılık incelemesi sürüyor.

Ertay, Eskişehir’de eylemler boyunca eli sopalı sivil giyimli kişilerin saldırıda bulunduğunu, ara sokaklarda insanları kovalayarak dövmeye çalıştıklarını belirtti. Kendisine saldıranların sivil polis olduğunu bildiğini söyleyen Ertay, polis olmayan kişilerin de saldıranlar arasında olduğunu düşündüğünü söyledi.