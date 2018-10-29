Eskişehir'de Cumhuriyet coşkusu

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Özdemir Çakacak, Korgeneral Mehmet Özlü ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen askeri araca binerek vatandaşların Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı. Vali Çakacak daha sonra kürsüde yaptığı konuşmada, \"Bugün, aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde başlattığı ve tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altında yaşamayan, bağımsızlığına düşkün Türk Milleti\'nin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin bir ifadesi olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95\'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz\" dedi.

Öğrencilerin şiir okumasının ardından halk oyunları ekipleri gösteri sundu, daha sonra geçiş töreni yapıldı.



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