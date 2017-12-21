Eskişehir'de 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettikleri öne sürülen 2 kişi, tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü\'nce, bilişim suçlarıyla siber suçların tespit edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapıldı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen F.F. ile F.Ö. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, \'Cumhurbaşkanına hakaret\' suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne konuldu.