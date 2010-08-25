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ESKİŞEHİR'DE CİNAYET: 3 ÖLÜ ESKİŞEHİR (A.A)

25 Ağustos 2010 01:46

-ESKİŞEHİR'DE CİNAYET: 3 ÖLÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 24.08.2010 - Eskişehir'de aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan kişinin evine gidip pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, aynı aileden 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor. Merkeze bağlı Muttalip beldesi Koyunlar Mahallesi Zafer Sokak'ta oturan İ.D. (54), iki yıl önce arazi anlaşmazlığı yüzünden kendisini ayağından yaralayan komşusu Yusuf Toprak'ın evine gitti. Kapıyı açan Yusuf Toprak ile evde bulunan eşi ve çocuklarına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli İ.D, daha sonra 26 FP 383 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Yusuf Toprak (64), eşi Fatma Toprak (60) ve oğlu Selahattin Toprak (39) olay yerinde yaşamını yitirdi, evde bulunan diğer oğlu Sadık Toprak ve yeğeni Zeynep Toprak (48) ise ağır yaralandı. Yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı.

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