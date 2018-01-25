Eskişehir'de ByLock operasyonu: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bu sabah kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü.

