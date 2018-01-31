T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de bildiri dağıtan 10 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, 'Türk Tabipler Birliği'nin yanındayız' başlıklı bildiri dağıtan 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı

31 Ocak 2018 23:06

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, \'Türk Tabipler Birliği\'nin yanındayız\' başlıklı bildiri dağıtan 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.
İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana gelen olayda, 9\'u Halkevi, 1\'i EMEP üyesi olan 10 kişi, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla bildiri dağıttı. \'TTB\'nin yanındayız\' başlıklı bildiri dağıtan grubu polisler OHAL kapsamında izinsiz bildiri dağıtmanın suç olduğu konusunda uyardı. İddiaya göre uyarılara rağmen bildiri dağıtmaya devam eden gruba polis müdahalede bulundu. Gözaltına alınan 10 kişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRTabipler BirliğiCaddesiHalkeviEMEPTürk Tabipler BirliğiOHALGözaltınaEskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24