Eskişehir'de bildiri dağıtan 10 kişi gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, \'Türk Tabipler Birliği\'nin yanındayız\' başlıklı bildiri dağıtan 10 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

İsmet İnönü Caddesi\'nde meydana gelen olayda, 9\'u Halkevi, 1\'i EMEP üyesi olan 10 kişi, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla bildiri dağıttı. \'TTB\'nin yanındayız\' başlıklı bildiri dağıtan grubu polisler OHAL kapsamında izinsiz bildiri dağıtmanın suç olduğu konusunda uyardı. İddiaya göre uyarılara rağmen bildiri dağıtmaya devam eden gruba polis müdahalede bulundu. Gözaltına alınan 10 kişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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