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Eskişehir'de bıçaklı sigara kavgası: 4 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de sokakta iki grup arasında sigara isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı

20 Ekim 2017 14:12

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de sokakta iki grup arasında sigara isteme nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 4 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün gece Arifiye Mahallesi Sencer Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre, birbirlerini tanımayan iki grup sokakta sigara isteme nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Burak Ö., Sercan M., Kemal K. ve Tunahan Ç. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri olaya karışan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralılardan Burak Ö.\'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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