-ESKİŞEHİR'DE BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ ESKİŞEHİR (A.A) - 15.07.2011 - Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 75. Yıl Mahallesi Basri Dirimli Sokak'ta market işleten Mesut İmrek, kardeşleri Muammer ve Muharrem İmrek ile aynı apartmanda komşuları olan şüpheli Mesut K. arasında market içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mesut K, üzerinde taşıdığı bıçakla 3 kardeşi yaraladı. Göğsünden yaralanan Mesut İmrek, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kollarına aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralanan, Muammer İmrek ile Muharrem İmrek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunusemre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı Mesut K'nın jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.