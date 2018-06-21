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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de kavgada birbirlerini bıçaklayarak ağır yaralanan Ejder As (35) hayatını kaybetti, Emre K

21 Haziran 2018 14:42

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de kavgada birbirlerini bıçaklayarak ağır yaralanan Ejder As (35) hayatını kaybetti, Emre K. hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün gece Büyükdere Mahallesi Topuzlu Sokak\'ta meydana geldi. Ejder As ile Emre K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda iddialara göre her iki taraf bıçakla birbirlerini yaraladı. Ejder As, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne, Emre K. de devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Ejder As, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Emre K.\'nin tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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