Eskişehir'de belediye otobüslerinde kadınlara özel uygulama

Eskişehir'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi, taciz ve tecavüz olaylarına karşı gece kadınlara belediye otobüslerinde durak beklemeksizin güzergah üzerindeki istedikleri yerde inme imkanı getiriyor.



Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kadın yolcuların gece 22.00-24.00 saatleri arasında durak beklemeksizin belediye otobüslerinden istedikleri yerde inmeleri için çalışma başlatıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, açıklama şöyle denildi: "Büyükşehir Belediyesi ülke genelinde meydana gelen taciz ve tecavüz olaylarına karşı Türkiye'de bir ilke daha imza atıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eşitlik Birimi ve Ulaştırma Daire Başkanlığı'nın ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında kadın yolcular 22.00 ve 24.00 saatleri arasında 3 otobüs hattında durak beklemeksizin istedikleri yerde inebilecekler."

Belediye yetkilileri uygulamaya pilot bölge olarak Vadişehir, Sultandere ve Zincirlikuyu mahallerine gitmekte olan 63, 44 ve 5 numaralı otobüslerden başlanılacağını bildirdi.