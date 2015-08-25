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Eskişehir'de barış için beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı

Barış Bloku üyeleri Porsuk Bulvarı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı

25 Ağustos 2015 02:15

Eskişehir'de Barış Bloku üyeleri, savaşa karşı barış için beyaz balonları gökyüzüne uçurdu.

Çeşitli sendika, oda ve sivil toplum kuruluşu tarafından oluşturulan Eskişehir Barış Bloku üyesi yaklaşık 100 kişi, akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

'Barış istiyoruz. Hemen şimdi silahlar sussun' yazılı pankart açıp çeşitli sloganlar atan grup adına basın açıklamasını Gülfer Kırbaş okudu.

Kırbaş şöyle dedi:

"Biz Barış Blok'unu oluşturan sendikalar, meslek örgütleri, siyasi partiler demokratik kitle örgütleri, kadın örgütleri, akademisyenler olarak topluma dayatılmak istenen savaş politikalarını reddediyor, barış ikliminin hakim kılınmasını istiyoruz. Ülkemizde toplumsal barışı yok edenlere, komşu ülkelerde yanan ateşi körükleyerek ülkemiz topraklarına taşıyanlara, milyonlarca göçmen yaratan fetihçi-savaş politikalarının mimarlarına karşı barış talebinde ısrarcıyız. Eskişehir Barış Blok'u savaşın değil barışın hakim olduğu, halkların kardeşçe yaşadığı bir ülke için mücadele edecektir. Savaş politikacıları şunu iyi bilsin ki biz bu savaşta yokuz. Savaş cephenize bizi yazmayın. Bizim gündemimizde savaş değil barış olacak."

Basın açıklamasının ardından gruptakiler yanlarında getirdikleri beyaz balonları barış için gökyüzüne bıraktı.

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