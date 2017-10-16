Eskişehir'de Ayşe Begüm rüzgarı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR, (DHA)- AEROBİK cimnastikte elde ettiği uluslararası başarılarla ülkemizi gururlandıran Manisa Akhisarlı genç sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Eskişehir\'deki Cimnastlig 3\'üncü hafta mücadelesi ve Federasyon Kupası\'ndan 3 madalyayla döndü. Yenikent Spor Salonu\'ndaki organizasyona 14 ilden 40 kulübün 315 sporcusu katıldı.

2016\'da Güney Kore\'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası\'nda 15-17 yaş grubunda altın madalya alan, geçen ay İtalya\'nın Ancona şehrinden de altınla dönen Ayşe Begüm, Eskişehir\'de Manisa Büyükşehir Belediyespor forması ile tek bayan, çift ve trio kategorisinde birinci oldu. Çiftler kategorisinde Mehmet Ercoş, trio kategorisinde ise Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte birinci olan Ayşe Begüm Onbaşı, 19-22 Ekim tarihlerinde Bulgaristan\'ın Plovdiv şehrinde düzenlenecek Plovdiv Open Cup\'ta Türkiye\'yi temsil edecek.

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