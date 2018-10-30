Eskişehir'de arazi kavgası: 1 ölü

ALPU (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Alpu ilçesinde İsmail G., arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Haydar Uslu\'yu (56) av tüfeğiyle öldürdü.

Olay, Alpu ilçesine bağlı daha önce köy olan Sarıkavak Mahallesi\'nde meydana geldi. İsmail G. ile Haydar Uslu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda İsmail G., av tüfeğiyle Haydar Uslu\'ya ateş etti. Ağır yaralanan Haydar Uslu vatandaşların çağırdığı 112 ambulansıyla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, İsmail G.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. İsmail G.\'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.