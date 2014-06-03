Eskişehir'de Ali İsmail anıldı, baba Korkmaz oğlunun fotoğrafını öptü

Eskişehir’de geçen yıl 2 Haziran’da Gezi Parkı protestolarında saldırıya uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz (19) için yaklaşık bin kişi yürüdü. Yağmur altında yapılan yürüyüşe Hatay’dan gelen Ali İsmail Korkmaz’ın babası Şahap Korkmaz ile avukat olan ağabeyi Gürkan Korkmaz da katıldı.

Ali İsmail Korkmaz’ın saldırıya uğramasının 1’inci yıldönümü nedeniyle yaklaşık bin kişi akşam saatlerinde Üniversite Caddesi’ndeki Espark alışveriş Merkezi önünde toplandı. Baba Şahap Korkmaz ile ağabey Gürkan Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu kalabalık üzerinde Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafının olduğu "Herkes bir gün ölür kimisi toprağa, kimisi yürüklere gömülür" yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti.

Sık sık “Ali’ye selam direnişe devam”, “Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür” şeklinde sloganlar atan kalabalık, yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak’taki ekmek fırının önüne kadar yağmur altında yürüdü.

Oğlunun resmini öptü

Fırının önünde Ali İsmail Kokmaz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yere konulan Ali İsmail Korkmaz’ın resminin üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı. Baba Şahap Korkmaz karanfil koyduğu oğlunun resmini eğilip öptü. Şahap Korkmaz, "Ali İsmail Kokmaz benim oğlum. Bundan 1 sene önce burada bu yerde 8-10 kişi tarafından haince vahşice darp edildi. Ali İsmail Korkmaz insanları severdi, yardımlaşmayı severdi, hayatı severdi, canlıları severdi. Ben diyorum ki, O’nu darp ettiklerinde 8-10 kişi, hiçbir insan evladı çıkmadı mı? Hiçbir insan kanı taşıyan birisi çıkmadı mı? O’na yardım etmeye. Ben ona hayret ediyorum. Nasıl insanlar, tahammül ettiler. Darp edilirken insanların nasıl baktıklarına hayret ediyorum" dedi.

Ağabey Korkmaz: Ali’nin hesabı başka kanlar dökülerek alınmaz

Ali İsmail’in ağabeyi Gürkan Korkmaz da kalabalığa hitaben, “Bundan tam bir sene önce bu sokağa kardeşim girdi. Şimdi yüzlerce, binlerce kardeşim bu sokakta. Ali İsmail’i bu sokakta katletmiş olabilirler, binlerce milyonlarca Ali İsmail türettiler. Binlerce milyonlarca kardeş, evlat verdiler bize. Biliyoruz ki burada 19 yaşında hayatını söndürdükleri sandığı çocuğu aslında ölümsüzleştirdiler. Kimsenin saçının kılına zarar gelmesin. Ali’nin hakkını biz zamanla alacağız. Kendinizi koruyun. Sizden aile olarak ricamız alçakla alçak olmayın. Daha fazla ana ağlamasın. Ali’nin hesabı başka kanlar dökülerek verilmez, alınmaz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık dağılmaya başladı. Dağılan kalabalık arasında bulunan bir grup yüzlerini kapatıp ellerindeki sapanlarla Yunus Emre Caddesi’ndeki AKP il binası önünde bekleyen çevik kuvvet polislerine taş attı. Bu kişiler de bir süre sonra dağıldı.

Polisten açıklama

Bu arada Eskişehir Emniyet Müdürlüğü basın kuruluşlarına Ali İsmail Korkmaz olayı ile ilgili bir yazılı açıklama gönderdi. Açıklamada "Ali İsmail Korkmaz’ın üzücü bir olaydan dolayı hayatını kaybetmesine müteakip yapılan soruşturmalarda, 3 sivil vatandaş ve polis memuru M.S. cezaevinde olmak kaydıyla Ş.G., H.E., Y.A. isimli polis memurları halen yargılanmaktadır. Ayrıca gezi olayları sırasında sorumlulukları tespit edilen 6 polis memuru çeşitli suçlardan disiplin cezası almıştır" denildi.