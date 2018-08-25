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Eskişehir'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşla saldıran yakalandı

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ'un iş yerine taşlı saldırıda bulunan M

25 Ağustos 2018 20:51

MAHMUDİYE (Eskişehir), (DHA) - ESKİŞEHİR\'in Mahmudiye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı ile MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ\'un iş yerine taşlı saldırıda bulunan M.Y. (36) yakalandı. Saldırı sırasında alkollü olduğunu söyleyen M.Y., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Olay, 17 Ağustos günü, Mahmudiye ilçesinde meydana geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı binasının camları ile yaklaşık 300 metre uzaklıktaki MHP İlçe eski Başkanı Hakan Altuğ\'un iş yerinin camları gece taş atılarak, kırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, saldırıyı gerçekleştirenin M.Y. olduğu belirlendi. M.Y. yakalanarak, gözaltına alındı. Pişman olduğunu ve olay sırasında aşırı alkollü olduğunu söyleyen M.Y., ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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