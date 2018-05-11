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Eskişehir'de, Afrin'den dönen PÖH'lere tören

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesindeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat polisi, Eskişehir'de meslektaşları ve aileleri tarafından karşılandı

11 Mayıs 2018 23:04

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin bölgesindeki görevlerini tamamlayan 22 özel harekat polisi, Eskişehir\'de meslektaşları ve aileleri tarafından karşılandı.
Eskişehir\'den geçen 22 Şubat\'ta Afrin bölgesine giden 22 özel harekatçı polis, akşam saatlerinde Eskişehir\'e döndü. Özel harekatçıları Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, müdür yardımcıları, polisler ile aileleri karşıladı. Özel harekatçılar meslektaşlarına ve ailelerine sarıldı, çocuklarını kucaklayıp hasret giderdi. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde özel harekatçılar için kurban kesilip dua edildi.

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