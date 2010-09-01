-ESKİŞEHİR'DE ''AFİŞ YIRTMA'' GERGİNLİĞİ ESKİŞEHİR (A.A) - 01.09.2010 - Eskişehir'de AK Parti tarafından bilboardlara astırılan referandumla ilgili afişlere zarar verdikleri iddia edilen 7 CHP'li genç ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı yakınlarında AK Parti tarafından hazırlatılan referandumla ilgili afişler, CHP Gençlik Kolları üyesi bazı kişiler tarafından, 12 Eylül'de yapılacak referandumun propaganda yasağının sürdüğü zamanda asıldığı iddiasıyla yerinden söküldü. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk ile bir etkinlikten dönen AK Parti İl Başkanı Salih Koca, afişlerin yırtıldığını fark etti. Bunun üzerine bilboardların yanına gelen Öztürk ve Koca ile CHP'li gençler arasında kısa süreli tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, afişlere zarar verdikleri iddia edilen CHP'li gençlerden 7'sini ifadeleri alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Emniyet Müdürlüğü binasına gelen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Murat Mercan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk, AK Parti İl Başkanı Salih Koca ile olaydan haberi olan CHP Eskişehir Milletvekili Murat Sönmez ve CHP İl Başkanı Erman Gölet, polis merkezinde konuyla ilgili bir değerlendirme görüşmesi yaptı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Mercan, bu konuyla ilgili mahkemelerin ve seçim kurullarının alacağı kararları uygulayacaklarını ifade ederek, ''Bundan sonra bu konuda bir tartışma olmayacaktır. Olay yerinde ilk yapılan açıklamalar biraz acelece yapılmış açıklamalardır. Yarın seçim kurulları afişlerin bilboardlara asılmasıyla ilgili karar verdiğinde hep beraber neyin ne olduğunu göreceğiz'' diye konuştu. Bir gazetecinin kentteki bilboardların kiralanması ve paylaşımıyla ilgili sorusu üzerine AK Parti Eskişehir Milletvekili Nedim Öztürk de her şeyde bir orta yolun bulunduğunu anlatarak, ''Hiçbir zaman kanunlardan kimse uzaklaşamaz'' dedi. CHP Milletvekili Murat Sönmez ise referandum çalışmalarının sürdürüldüğü sırada CHP'li gençler ile AK Parti'li bir grup arasında küçük bir gerginliğin yaşandığını söyledi. ''Bu olayın hiçbir zaman Eskişehir'in sükunetini bozacak bir olay olarak görülmemesi gerektiğini'' ifade eden Sönmez, ''Bundan sonra daha hoşgörü ve medeni koşullar içinde, kimseyi kırmadan, dökmeden çalışmalarımız devam edecektir. Bunun için AK Parti milletvekillerine, il başkanına ve kendi örgütüme gösterdikleri hoşgörüden dolayı teşekkür ediyorum'' dedi. Gözaltına alınan 7 CHP'li genç hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.