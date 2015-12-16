Eskişehir’de 8 köy ve bir mahalleye şap karantinası

Eskişehir’de, büyükbaş hayvanlarda halk arasında tabak veya dabak olarak isimlendirilen şap hastalığı görülmesi üzerine 8 köy ve bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Cumhuriyet’in haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mehmet Salih Söğüt, yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Göcenoluk, Seyitgazi ilçesinde Sancar ve Bardakçı, Odunpazarı ilçesinde Avdan, Çavlum ve Yörükkırka, İnönü ilçesinde Erenköy, Sivrihisar ilçesinde Kaymaz ile Tepebaşı ilçesinde Çavuşçeşme mahallelerinde büyükbaş hayvanlarda şap hastalığının tespit edildiğini bildirdi.

Söz konusu köylerde karantina uygulaması başlattıklarını belirten Söğüt, Tepebaşı ilçesinde bulunan hayvan pazarının da geçici süreyle kapatıldığını ifade etti.

Şap hastalığı nedir?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir; öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.