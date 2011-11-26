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Eskişehir'de 71 kilo 310 gram eroin ele geçirildi ESKİŞEHİR (A.A)

26 Kasım 2011 13:58

-Eskişehir'de 71 kilo 310 gram eroin ele geçirildi ESKİŞEHİR (A.A) - 26.11.2011 - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, bir tırın yakıt deposundaki gizli bölmelerde 71 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, bir tırla uyuşturucu taşınacağı yönünde bilgi alındı. Eskişehir girişinde önlem alan emniyet güçleri, eroin bulunduğu bildirilen A.A. (46) idaresindeki tırı durdurdu.  Narkotik köpeği Tommy ile tırın çekicisinde yapılan aramada, yakıt deposundaki gizli bölmelere 140 paket halinde zulalanmış 71 kilo 310 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli A.A, Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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