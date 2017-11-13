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Eskişehir'de 7 kilo esrara 2 tutuklama

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilde 7 kilo toz esrar ele geçirildi

13 Kasım 2017 16:23

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin durdurup arama yaptığı otomobilde 7 kilo toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir-Ankara karayolu Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği \'Cankız\'la yapılan aramada aracın ön bölümüne gizlenmiş paketler halinde toplam 7 kilo toz esrar bulundu. Ekipler, otomobil sürücüsü C.Ş. (47) ile yanında oturan T.C.\'yi (34) gözaltına alındı. 2 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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