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Eskişehir'de 5 polise FETÖ gözaltısı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 polis memuru, yakalanıp, gözaltına alındı

19 Ekim 2018 14:52

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 polis memuru, yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 5 polisi yakalayıp, gözaltına aldı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.
Öte yandan Eskişehir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki FETÖ/PDY davasında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.D., adliyeye giderek, savcılığa ifade verdi. Z.D., ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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