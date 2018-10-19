Eskişehir'de 5 polise FETÖ gözaltısı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 5 polis memuru, yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 5 polisi yakalayıp, gözaltına aldı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubesi\'ne götürüldü.
Öte yandan Eskişehir 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki FETÖ/PDY davasında, hakkında yakalama kararı bulunan Z.D., adliyeye giderek, savcılığa ifade verdi. Z.D., ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.