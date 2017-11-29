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Eskişehir'de 4 subay FETÖ'den gözaltına alındı

ESKİŞEHİR, (DHA)- İSTABUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Eskişehir'de 4 muvazzaf subay gözaltına alındı

29 Kasım 2017 15:55

ESKİŞEHİR, (DHA)- İSTABUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, Eskişehir\'de 4 muvazzaf subay gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı bulunan 2 binbaşı, 1 yüzbaşı ile 1 teğmeni Eskişehir\'de yakaladı. Gözaltına alınan 4 subayın, TEM Şubesi\'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul\'a götürüleceği belirtildi.

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