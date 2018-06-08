T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eskişehir'de 4 FETÖ şüphelisi gözaltında

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 1'i teğmen 4 kişi gözaltına alındı

08 Haziran 2018 16:08

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 1\'i teğmen 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, haklarında yakalama kararı olan 4 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Eskişehir merkezdeki 4 eve yapılan operasyonda, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen teğmen Emre B. ile Tuğba C., Nuray K. ve Adem A. yakalandı. \'Terör örgütü üyesi olmak\'la suçlanan 4 kişi, TEM Şubesi\'ne götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİR FETÖPDYEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMAnkaraKocaeliEskişehirFETÖPDYKanun Hükmünde Kararname KHKEmreTuğbaNurayAdem
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24