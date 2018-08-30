Eskişehir'de 30 Ağustos kutlamaları

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96\'ıncı yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Eskişehir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ilk olarak Vilayet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından, Atatürk Bulvarı\'nda düzenlenen törene geçildi. Buradaki törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Vali Özdemir Çakacak, Orgeneral Atilla Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, askeri araca binerek halkın bayramını kutladı. Askeri bando eşliğinde okunan İstiklal Marşı\'nın ardından konuşan Hava Pilot Yüzbaşı Ümit Akdan, \"Yüce Türk ulusunun; ulu önder Atatürk\'ün liderliğinde ordusu ile omuz omuza, son derece zor şartlar altında, bağımsızlığı ve ulusal onuru için verdiği kurtuluş mücadelesinin zaferle sonuçlandığı günün 96\'ıncı yıldönümünü sevinç ve gururla bir kez daha kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu vesile ile ulu önder Atatürk\'ü, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükran ve minnet duyguları ile anıyoruz\" dedi.

Atatürk Bulvarı\'ndaki kutlamalar, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterilerinden sonra askerlerin geçit töreni ile sona erdi.



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