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Eskişehir'de 3 FETÖ şüphelisine gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir'de yakalandı

09 Ocak 2019 19:39

ESKİŞEHİR, (DHA)- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli, Eskişehir\'de yakalandı.
İzmir ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan gözaltı kararı bulunan muvazzaf astsubaylar A.A. ve M.K. ile stajer avukat F.K., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından soruşturmanın sürdüğü illere gönderileceği öğrenildi.

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