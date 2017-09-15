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Eskişehir'de 200 polisle uyuşturucu denetimi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün tüm illerde gerekleştirdiği 'Narko Sokak' adlı denetim Eskişehir'de de yapıldı

15 Eylül 2017 03:29

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü\'nün tüm illerde gerekleştirdiği \'Narko Sokak\' adlı denetim Eskişehir\'de de yapıldı. \'Eğitilmiş polis köpeğinin katıldığı denetimlerde 200 polis parklarda, eğlence yerlerinde kimlik kontrolü yaptı, otomobiller arandı.
Eskişehir\'de Narko Sokak denetimleri 16.00-19.00 ve 21.00-23.00 saatleri arasında yapıldı. Denetimlere Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik, Terörle Mücadele, Önleyici Hizmetler, Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Çevik Kuvvet şubelerinde görevli 200 polis katıldı. \'Leydi\' adlı eğitilmiş polis köpeğinin de kullanıldığı denetimlerde Porsuk Çayı kıyısındaki parklar, kafeterya ve eğlence yerlerinde kimlik kontrolleri yapıldı. Ekipler, çeşitli semtlerde durdurdukları araçları da tek tek aradı. Leydi adlı polis köpeği de otomobillerin bagajlarında narkotik madde aradı.

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