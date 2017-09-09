Eskişehir'de 2 kadın telefonlu dolandırıcılara altın ve paralarını kaptırdı

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 2 kadın, kendilerini telefonla arayıp polis olduklarını söyleyen kişilere evlerindeki altın ve paraları vererek dolandırıldı.

Gökmeydan Mahallesi\'nde önceki gün meydana gelen olayda 67 yaşındaki G.C. adlı kadını ev telefonundan arayan kimliği belirsiz bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, \"Adınıza kredi kartı çıkartılmış. Bu kartı çıkaranları yakaladık. Evdeki para ve altınları size göndereceğimiz görevlimize verin, onları kontrol edeceğiz\" dedi. G.C., dolandırıcının isteği üzerine evde bulunan 5 bin lira para, 4 adet burma bilezik, bir adet altın zincir ile 8 adet tam Cumhuriyet altınını bir poşet içerisine koyarak eve gelen 25 yaşlarındaki bir kişiyi verdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan G.C. polise başvurdu.

Kurtuluş Mahallesi\'nde dün meydana gelen olayda ise 66 yaşındaki F.D. adlı kadını cep telefonundan arayıp polis olduğunu söyleyen bir kişi, \"Kimliğiniz başkaları tarafından kullanılmış, bu kimlikle hırsızlık ve kuyumcu soygunu olaylarına karışmışsınız. Sizi ve çocuklarınızı gözaltına almamız gerekiyor\" dedi. Kısa süre sonra F.D.\'yi bu kez kendisini savcı olarak tanıtan başka bir kişi arayarak, evdeki altın ve paraların kuyumcu soygununda ele geçirdikleri altınlarla karşılaştıracaklarını söyledi F.D., dolandırıcıların isteği üzerine evde bulunan \"15 adet 22 ayar çeşitli ebatlarda bilezik, 23 adet kulpsuz Reşat altın, 2 adet altın yüzük, 1 adet büyük altın kolye, 5 adet çeyrek altın, 1 adet yarım altın ile 850 lira parayı bir beze sararak evine gelen 25-30 yaşlarındaki kimliği belirsiz kişiye verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığının farkına varan F.D., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri G.C. ile F.D.\'yi dolandıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

