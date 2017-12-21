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Eskişehir'de 1'er milyon dolarlık banknotlar ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası'nın koleksiyon amacıyla bastırdığı belirtilen 1'er milyon dolarlık 2 banknot ele geçirdi

21 Aralık 2017 17:20

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası\'nın koleksiyon amacıyla bastırdığı belirtilen 1\'er milyon dolarlık 2 banknot ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ellerinde bulunan 1 milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen R.E. ile İ.K.\'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 milyon dolarlık 2 banknot ile tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen mühür bulundu. Şüpheliler, gözaltına alınırken, banknotlar da incelenmek üzere Merkez Bankası yetkililerine teslim edildi.
SINIRLI SAYIDA BASILMIŞ
1 milyon dolarlık banknotlar, gerçek  para yerine geçmemesine rağmen yine de büyük değer taşıyor ve koleksiyoncular arasında el değiştiriyor. ABD\'de ilk 1 milyon dolarlık  banknot, 1988\'de birçok hükümet için para basan Amerikan Banknot Şirketi  tarafından çıkarıldı. Her yönüyle gerçek paraya benzeyen banknotun taklit  edilememesi için o dönemde gerçek paralarda bile bulunmayan özel güvenlik  önlemleri alındı ve her banknot için ayrı sertifika basıldı.

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