Eskişehir'de 1'er milyon dolarlık banknotlar ele geçirildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR polisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası\'nın koleksiyon amacıyla bastırdığı belirtilen 1\'er milyon dolarlık 2 banknot ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ellerinde bulunan 1 milyon dolarlık 2 banknotu satmak isteyen R.E. ile İ.K.\'yi yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 milyon dolarlık 2 banknot ile tarihi eser niteliğinde olduğu belirtilen mühür bulundu. Şüpheliler, gözaltına alınırken, banknotlar da incelenmek üzere Merkez Bankası yetkililerine teslim edildi.

SINIRLI SAYIDA BASILMIŞ

1 milyon dolarlık banknotlar, gerçek para yerine geçmemesine rağmen yine de büyük değer taşıyor ve koleksiyoncular arasında el değiştiriyor. ABD\'de ilk 1 milyon dolarlık banknot, 1988\'de birçok hükümet için para basan Amerikan Banknot Şirketi tarafından çıkarıldı. Her yönüyle gerçek paraya benzeyen banknotun taklit edilememesi için o dönemde gerçek paralarda bile bulunmayan özel güvenlik önlemleri alındı ve her banknot için ayrı sertifika basıldı.



FOTOĞRAFLI