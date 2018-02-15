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Eskişehir'de 14 çifte toplu nikah töreni

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de düzenlenen törende, 14 çiftin toplu nikahları kıyıldı

15 Şubat 2018 20:17

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de düzenlenen törende, 14 çiftin toplu nikahları kıyıldı.
Kentte Tepebaşı Belediyesi ile bir alışveriş merkezinin iş birliğiyle toplu nikah töreni düzenlendi. AVM\'deki toplu nikah törenine yaşları 25 ile 65 arasında değişen 14 çift katıldı. Çiftlerin nikahlarını Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı CHP\'li Ahmet Ataç kıydı. Ataç, çiftleri tebrik ederek, ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Ataç, nikahlarını kıydığı çiftlere altın takarken, evlilik cüzdanlarını da gelinlere teslim etti.

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