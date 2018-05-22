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Eskişehir'de 133 milyon liralık bahis operasyonu: 16 gözaltı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de polis ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı

22 Mayıs 2018 19:43

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de polis ekiplerinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, \'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanun\'a Muhalefet\' ettikleri öne sürülen kişilere yönelik bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı sanal bahis oynatma yoluyla hesaplarından 133 milyon liralık işlem yapıldığı belirlenen 19 kişiden 16\'sı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde çok sayıda cep telefonu, sim ve hafıza kartları, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka kartları ve hesap cüzdanları, yurt dışı şirket evrakları ile yurt dışı konaklama belgeleri ele geçirildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığını belirtti.

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